Ministro Poduje: “Mi único jefe es el Presidente Kast (…) el ministro Quiroz es un ministro más”

Siguen las tensiones dentro del oficialismo a raíz de los recortes presupuestarios establecidos por el Presidente José Antonio Kast, y que están siendo ejecutados por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en distintas dependencias públicas del país.

En este contexto, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, fue consultado por su frase sobre que el 30 de abril se “acababa la plata” del Minvu.

En diálogo con Radio Infinita, el titular de Vivienda fue consultado sobre si la plata se acaba hoy, ante lo cual replicó que “no hay plata. Vamos a tener que hacer algunas reasignaciones. Y espero que el ministro Quiroz nos entregue la plata“.

Posteriormente, se le preguntó sobre qué le ha planteado Quiroz, ante lo cual sostuvo que le comentó “que está en eso. Y que yo tengo que hacer una serie de cosas que él me pidió, que algunas las vamos a hacer y otras no las vamos a hacer“.

Junto con detallar algunos programas que Quiroz le pidió evaluar cortar, el ministro Poduje además fue consultado si es que el titular de Hacienda le puede obligar a recortar los programas.

Ante eso, Poduje señaló: “No. Yo tengo un solo jefe. Se llama José Antonio Kast, el Presidente de Chile. Él es mi único jefe, yo me debo a él y a los chilenos”.

En esa misma línea, aseguró que “el ministro Quiroz es un ministro más entre muchos de los que hay. Como la ministra Trinidad Steinert. Él único primus inter pares es el Presidente de la República, él es mi jefe”.