“Nadie ha reclamado”: Ministro Alvarado defiende recortes y emplaza a oposición a que muestren a “una persona que le han quitado un beneficio”

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, salió al paso de la polémica por el oficio de Hacienda que abrió el proceso presupuestario 2027 y emplazó a la oposición a demostrar que alguna persona haya perdido un beneficio social producto de las instrucciones del Gobierno.

¿Qué dijo el ministro del Interior sobre el polémico oficio de Hacienda?

En entrevista con Radio 13C, el secretario de Estado defendió el documento firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y sostuvo que en el texto principal “en ninguna parte” se ordena eliminar o descontinuar programas sociales.

“Le pido a la oposición que demuestre que a una persona le han quitado un beneficio. Que me diga a quiénes. Nadie ha reclamado”, afirmó Alvarado, al cuestionar las críticas surgidas tras la filtración del oficio.

El jefe de gabinete aseguró que el Ejecutivo no pretende afectar ayudas establecidas por ley ni apoyos dirigidos a los sectores más vulnerables. Según dijo, el foco del proceso presupuestario estará en revisar programas con observaciones técnicas, mal gasto o uso indebido de recursos públicos.

🔵 #CuatroCabezasGlobal Ministro Claudio Alvarado por polémica de oficios: “Le pido a la oposición que demuestre que a una persona le han quitado un beneficio. Que me diga a quiénes. Nadie ha reclamado” ▶️ EN VIVO https://t.co/d8PPkiKd9k

📻 Escúchanos https://t.co/Jk0ndQ4ZBD pic.twitter.com/grcZKqq5Uo — Radio 13c (@Radio_13c) April 30, 2026

“Yo le puedo garantizar, por lo comprometido por el Presidente de la República, que no se van a tocar programas sociales que estén comprometidos por ley y que sean necesarios para apoyar a las personas más vulnerables”, señaló.

Alvarado reconoció que hubo un problema en el uso del término “descontinuar” en una minuta anexa, pero recalcó que el propio ministro Quiroz y la Dirección de Presupuestos aclararon ese punto el mismo día de la controversia.

“Aquí se amplifica una situación que no es tal. Hoy día yo veo a la oposición diciendo que van a cortar y terminar los beneficios sociales, que este gobierno no tiene ninguna sensibilidad, pero pongámonos serios”, sostuvo.

El ministro explicó que el proceso apunta a una planificación presupuestaria para 2027 y los años siguientes, con revisión de programas que ya cuentan con hallazgos detectados por equipos técnicos de la Dipres.

“Lo que se está haciendo para el 2027 y los años siguientes es que los bolsones de mal gasto de recursos públicos, de fraude social de personas que utilizan beneficios sin que les corresponda, eso se termine”, agregó.