Fin de semana largo: ¿Cuándo y en qué horarios será el peaje a luca y la tarifa rebajada?

Con motivo del fin de semana largo por el feriado de este viernes 1 de mayo, las autoridades dispusieron medidas de contingencia por la salida de vehículos que se proyecta.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que se espera la salida de más de 414 mil autos y que el flujo vehicular se concentrará este jueves 30 de abril entre las 19:00 y las 22:00 horas y el viernes 1 de mayo entre las 10:00 y las 13:00 horas. Mientras que para el retorno, el día de mayor flujo será el domingo 3, con un peak desde las 14:00 hasta las 19:00 horas.

Peaje a luca, restricción de tránsito y más: Medidas de contingencia por fin de semana largo

El peaje a $1.000 estará dirigido a vehículos livianos este jueves 30 de abril entre las 7:00 y 13:00 horas en la Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa); en la Ruta 5 Sur (Peaje Angostura, en ambos sentidos); y en la Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas, en ambos sentidos).

Y también el viernes 1 de mayo entre las 07:00 y 10:00 horas en los mismos peajes de la Ruta 68 y Ruta 5 Norte.

Por otro lado, se implementará una tarifa rebajada de 50% para camiones de dos o más ejes, que será para la salida el jueves 29 y viernes 1 desde las 00:00 a las 07:00 horas en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 (sentido hacia la costa), Las Vegas de Ruta 5 norte (en ambos sentidos) y Angostura de la Ruta 5 sur (en ambos sentidos).

Asimismo, habrá restricción para el tránsito de camiones durante el día.

Esto será el jueves 30 de 12:00 a 19:00 horas en la Ruta 5 Norte en dirección norte (entre enlace Lo Pinto y el Enlace Llay Llay); en la Ruta 68 en dirección a la costa (entre Vespucio y enlace Algarrobo); y en la Ruta 5 Sur en ambos sentidos (entre enlace Calera de Tango y enlace Pelequén).

La restricción también será el viernes 1 de mayo entre las 09:00 y 15:00 horas en la Ruta 5 Norte, Ruta 68 y Ruta 5 Sur, en los mismos tramos y sentidos, detallaron desde el MOP.

Retorno a la RM

En tanto, para el retorno a la Región Metropolitana se pondrán en marcha las mismas medidas.

Entre las 7:00 y las 12:00 del domingo 3 de mayo habrá peaje a luca en la Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a Santiago); Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas) y en la Ruta 5 Sur (Peaje Angostura, en ambos sentidos).

Habrá rebaja de 50% de la tarifa para camiones desde las 00:00 a las 07:00 horas en los peajes Las Vegas (en ambos sentidos) y Lo Prado y Zapata (en dirección a Santiago).

También se aplicará una restricción para el tránsito de camiones entre las 12:00 y 19:00 horas en la Ruta 5 Norte en dirección a Santiago (entre enlace Lo Pinto y enlace Llay Llay) y en la Ruta 68 en dirección a Santiago (entre Vespucio y el enlace Algarrobo).