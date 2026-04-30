Subsidio Eléctrico: Diputados estudian medidas de mitigación social de cara al término del beneficio este año

Los diputados de la Comisión de Minería y Energía analizaron medidas de mitigación que se están considerando de cara al fin del Subsidio Eléctrico este 2026.

Este beneficio estatal, que se entrega a las familias más vulnerables para adquirir un descuento en las boletas de luz, continuará vigente durante este año, según informó el Ministerio de Energía.

Sin embargo, la medida no regirá para el próximo año, por lo que los parlamentarios estudiaron la calendarización, alcances y medidas de mitigación social y productiva consideradas para el término del subsidio eléctrico.

En la instancia estuvo presente la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien recordó que la ley 21.667 sobre estabilización tarifaria -promulgada en abril de 2024-, la cual estableció un subsidio transitorio para el pago de las cuentas para usuarios residenciales, y que termina este año.

“En julio del 2024 se inició la primera convocatoria del subsidio eléctrico; se descongelan también las tarifas y se genera la aplicación de las tarifas en las distintas etapas de esta medida que se legisló en el parlamento”, dijo.

Actualmente están abiertas las postulaciones de la quinta convocatoria.

En la comisión, la mayoría de los diputados comentó que el sistema de tarifas eléctricas de Chile es el más caro de Latinoamérica y apuntaron a que mayoritariamente los adultos mayores pagan más del 40% de sus pensiones en cuentas de luz.

En ese sentido, expresaron su preocupación ya que “se mantienen los mismos presupuestos y se proyecta otra alza en electricidad”. Así, consultaron a la ministra Rincón por las futuras propuestas que se entregarán en la materia.