Subsecretario de Niñez defiende recortes en su cartera: “Más del 50% de los programas tienen evidencia insuficiente o son derechamente malos”

El subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, analizó el complejo escenario financiero que enfrenta su cartera tras el instructivo del Ministerio de Hacienda que solicita ajustes de hasta un 15% en las formulaciones presupuestarias.

En entrevista con CNN Chile Radio, la autoridad aseguró que el foco no está en la reducción de coberturas, sino en una revisión técnica profunda de la oferta estatal, revelando que una parte mayoritaria de los programas actuales no cumple con los estándares de impacto esperados.

¿Qué pasará con la oferta pública de niñez?

Sánchez explicó que el proceso de ajuste para el Presupuesto 2027 se basa en un diagnóstico crítico sobre la efectividad de las intervenciones del Estado.

“La realidad de los programas de niñez es compleja, porque tenemos más del 50% de los programas que o tienen evidencia insuficiente o son derechamente malos“, afirmó el subsecretario.

Bajo esta premisa, sostuvo que la “descontinuación” de ciertas líneas no debe entenderse como el fin del beneficio, sino como una reformulación necesaria: “No pueden seguir si tienen esos hallazgos de esa forma; tienen que hacerse cargo de ellos“.

La autoridad apuntó que el sistema de protección social debe ser sostenible para garantizar su permanencia en el tiempo. En ese sentido, detalló que el primer filtro de cualquier recorte es la legalidad y el principio de “no regresividad”, el cual impide por ley retroceder en los beneficios ya adquiridos por niños, niñas y adolescentes. “Podemos hacer cambios en el delivery, en la forma de llegar a esos beneficiarios, pero no reducir cobertura“, puntualizó.

#CNNChileRadio | Marcelo Sánchez, subsecretario de la niñez: “Estamos en una situación de díficiti fiscal importante (…) eso significa que uno tiene que darle estabilidad a los beneficios sociales. El recorte presupuestario se hizo porque hoy no está financiada toda la oferta”.… pic.twitter.com/0zTojoy7Yi — CNN Chile (@CNNChile) April 30, 2026

¿Cómo se traduce la eficiencia en el gasto?

Para ejemplificar dónde se encuentran las “holguras” presupuestarias sin afectar a las familias, el subsecretario citó el caso del programa de ajuares y los diagnósticos clínicos. Respecto a lo primero, indicó que el stock de emergencia estaba sobredimensionado frente a la baja en la natalidad, lo que generaba recursos no ejecutados que volvían al Tesoro Público.

En cuanto a la protección especializada, reveló que históricamente los diagnósticos clínicos no ejecutan más del 64% de su presupuesto debido a cuellos de botella administrativos.

“Estamos buscando eficiencia del gasto público, somos responsables de la plata del Estado. No es nuestra plata, es la plata de los contribuyentes que están poniendo para mejorar las urgencias sociales“, enfatizó Sánchez, respondiendo además a las críticas de la oposición sobre un eventual desmantelamiento del apoyo social.

Según la autoridad, el objetivo es eliminar la burocracia y los costos de intermediación excesivos para que los recursos lleguen de forma más oportuna y con mayor impacto.