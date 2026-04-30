El fin de la “política del parche”: Por qué las empresas chilenas están fallando en su operatividad logística

El diagnóstico en el sector industrial y de servicios es compartido, aunque pocos se atreven a verbalizarlo con crudeza: la operación diaria se ha transformado en una carrera de obstáculos donde lo urgente sepultó a lo importante. En un escenario económico que no da tregua, la gestión de recursos humanos y la logística de última milla enfrentan una crisis de diseño que va mucho más allá de la simple falta de manos.

La pregunta que ronda en los directorios hoy no es cuánto cuesta el servicio, sino cuánto se pierde por no tener el control. “Si la respuesta es que tu operación depende demasiado de apagar contingencias, entonces no tienes un problema operativo… tienes un problema de diseño”, sostienen desde ECR GROUP®, apuntando a una estructura que, en la práctica, suele ser reactiva y poco eficiente.

El secuestro de lo estratégico

Uno de los dolores más agudos para las compañías nacionales radica en el uso del tiempo de sus liderazgos. La escena se repite: gerentes de área consumidos por la gestión de turnos, el control de asistencia o la resolución de urgencias administrativas que poco tienen que ver con el core del negocio.

“Externalizar libera capacidad para que tu negocio crezca”, es la premisa que hoy busca interpelar a quienes ven en la subcontratación un simple ítem de gasto y no una palanca de crecimiento. La apuesta, plantean, es recuperar el foco estratégico: “Que te dediques 100% a tu negocio” mientras el soporte operativo funciona bajo una arquitectura de anticipación.

El desafío de la flexibilidad: De Arica a Punta Arenas

La estacionalidad y los cambios bruscos en la demanda han dejado al descubierto las costuras de los modelos rígidos. Cuando la demanda desborda la dotación, la eficiencia cae en picada. En ese sentido, la capacidad de ajustar la operación en tiempo real se vuelve un activo crítico, especialmente cuando se requiere una cobertura nacional que mantenga el estándar de calidad en cada rincón del país.

Sin embargo, el factor ciego sigue siendo la data. La toma de decisiones “a tientas” es, quizás, el error más costoso de la era digital. “Si no tienes datos claros, estás tomando decisiones a ciegas”, advierten los expertos, subrayando que la integración de tecnología en terreno es lo único que garantiza trazabilidad y, por ende, control real sobre lo que sucede en la última línea de ejecución.

¿Partner o costo?

El cuestionamiento final que el mercado está instalando apunta directamente a la calidad de los proveedores actuales. La diferencia entre un soporte externo que solo ejecuta y un actor estratégico que “piensa” con la empresa es lo que define la rentabilidad a largo plazo.

“Si solo se ejecuta, no es un partner, es un costo”, reforzando la idea de que ECR GROUP® busca integrarse como un aliado estratégico a sus clientes. El mensaje para las empresas que hoy mantienen esquemas tradicionales de externalización es claro: si el proveedor no asegura un mismo nivel de servicio de Arica a Punta Arenas y no propone mejoras al diseño, es momento de reevaluar quién está realmente al mando de la operación.