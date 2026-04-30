Nueva alza de las bencinas: Proyectan aumento en torno a $35 por litro para la primera semana de mayo

El panorama de los combustibles en Chile experimentó un giro respecto a las proyecciones de mediados de abril, cuando la distensión de los conflictos en Medio Oriente apuntaba a una posible caída en los precios internacionales del petróleo.

Pese a que se anticipaban bajas para el quinto mes del año, la volatilidad en los mercados globales ha modificado las expectativas, proyectando un nuevo incremento para el mercado chileno.

En conversación con La Tercera, el economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Ortiz, apuntó que escenario actual está marcado por una fuerte inestabilidad.

“Esta semana, en particular, el precio del petróleo ha repuntado en forma persistente, llegando a cifras que no se esperaban al observar la dinámica que mostraba solo hace unas semanas”, señala el experto.

Ante este contexto, anticipa que “para el 7 de mayo se espera un alza del precio mayorista de las gasolinas en torno a $35 por litro, mientras que el diésel debería registrar una caída acotada“.

El especialista precisa que estas estimaciones se mantienen vigentes siempre que se cumplan ciertos parámetros en los indicadores externos.

Según explica Ortiz, los valores proyectados se darían “bajo el supuesto de mantenerse un precio del petróleo en los próximos días sobre los US$100 dólares el barril y un tipo de cambio en torno a $900 por dólar“.