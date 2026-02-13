Avalancha en estación de esquí deja tres fallecidos en los Alpes franceses

El alud arrastró a un grupo de cinco esquiadores que transitaban fuera de pista en Val d'Isère, en una jornada con nivel de riesgo "alto" (4 sobre 5) según Météo France.

(EFE) – Tres personas murieron este viernes en la estación de esquí de Val d’Isère, en el sureste de Francia, tras ser arrastradas por una avalancha mientras esquiaban fuera de pista.

El alud, ocurrido alrededor del mediodía, afectó a un grupo de cinco personas que iban equipadas con radiotransmisor, pala y sonda y estaban acompañadas por un profesional, informó el municipio. Pese a la rápida intervención de los servicios de rescate, tres de los cinco esquiadores fallecieron.

Alerta de alto riesgo en los Alpes

Météo France clasificó el macizo de la Vanoise, donde se ubica Val d’Isère, con nivel de riesgo de avalanchas “alto” (4 sobre 5). La mayoría de los macizos de los Alpes del norte también presentan esta condición.

Según la Prefectura de Altos Alpes, 22 personas han muerto en avalanchas en Francia desde el inicio de la temporada, con un fin de semana especialmente trágico el 10 y 11 de enero, cuando se registraron seis fallecidos.