Auto cae desde puente sin terminar tras seguir indicaciones de Google Maps en Indonesia

Un insólito accidente ocurrió en Indonesia luego de que un conductor siguiera las instrucciones de Google Maps y terminara cayendo desde un puente sin terminar.

El hecho fue registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El hombre se dirigía a la casa de un amigo cuando, confiando plenamente en la ruta que le ofrecía la aplicación, siguió el camino indicado hasta llegar a un puente en construcción.

A mitad de trayecto, Google Maps cambió repentinamente la ruta, pero ya era demasiado tarde para reaccionar: el vehículo cayó desde una altura de 12 metros hacia una carretera bastante transitada.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor y su copiloto resultaron con solo heridas leves. El auto, sin embargo, quedó completamente destruido. Por fortuna, el vehículo aterrizó justo en un punto sin otros autos, lo que evitó una tragedia mayor.

On April 9, 2025, a car plunged 40 ft off an unfinished bridge in #EastJava, #indonesia, after following #GoogleMaps. Driver Rudie, 61, and passenger survived. #GoogleMapsFail #IndonesiaCrash #TechNews pic.twitter.com/6x84j5UT4f

— Dr. Subhash (@Subhash_LiveS) April 9, 2025