Mundo australia

Con información de CNN

Australia: Al menos 11 personas murieron en tiroteo dirigido a la comunidad judía en playa Bondi

Por Hilary Whiteman, CNN

14.12.2025 / 07:46

{alt}

El ataque fue declarado como terrorista.

(CNN) – Al menos 11 personas murieron en un tiroteo en la playa Bondi de Australia, dijo Chris Minns, primer ministro de Nueva Gales del Sur, en una conferencia de prensa.

Además, uno de los perpetradores fue asesinado y otro está bajo custodia, señaló la autoridad, añadiendo que el ataque tenía como objetivo a la comunidad judía de Australia.

Lo que debería haber sido una “noche de paz y alegría” fue “destrozada por este ataque horrible y malvado”, expresó Minns.

Los trabajadores de emergencia transportan a una persona en una camilla después de un tiroteo reportado en Bondi Beach, en Sydney el domingo. Mark Baker/AP

Los trabajadores de emergencia transportan a una persona en una camilla después de un tiroteo reportado en Bondi Beach, en Sydney el domingo. Mark Baker/AP

“Nuestro corazón sangra por la comunidad judía de Australia esta noche”, agregó.

El tiroteo en Bondi Beach, Australia, ha sido declarado incidente terrorista, informó el comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon.

Los trabajadores de emergencia transportan a una persona en una camilla después de un tiroteo reportado en Bondi Beach en Sydney el 14 de diciembre de 2025. Mark Baker/AP

Los trabajadores de emergencia transportan a una persona en una camilla después de un tiroteo reportado en Bondi Beach en Sydney el 14 de diciembre de 2025. Mark Baker/AP

La policía investiga si hubo un tercer autor del ataque, indicó el comisionado. Confirmó que hay dos sospechosos conocidos: uno falleció y el otro se encuentra hospitalizado en estado crítico.

El comisario policial pidió “calma” en la comunidad, pues aseguró que habrá una investigación “significativa”.

DESTACAMOS

País Con el perro roba empanadas, Gabriel Boric y los conductores de CNN Chile: Decide Chile lanza juego por la segunda vuelta presidencial

LO ÚLTIMO

País Así fue la llegada del Presidente Gabriel Boric a su local de votación en Punta Arenas
Hurtado espera "gran diferencia" de Kast sobre Jara: Es "buen pronóstico para cambios" porque "no van a ser medidas tan cómodas"
Elecciones 2025: Revisa si tu mesa está constituida en tu local de votación
“Con énfasis distintos...”: Jeannette Jara afirma que tiene tres discursos preparados para la noche
Delegado Durán llama a votar temprano en la segunda vuelta presidencial: Se proyecta "flujo continuo, pero sin aglomeraciones"
Accidente en Viña del Mar deja seis personas lesionadas a metros del Reloj de Flores: Conductora dio positivo al alcotest