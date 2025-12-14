Australia: Al menos 11 personas murieron en tiroteo dirigido a la comunidad judía en playa Bondi

El ataque fue declarado como terrorista.

(CNN) – Al menos 11 personas murieron en un tiroteo en la playa Bondi de Australia, dijo Chris Minns, primer ministro de Nueva Gales del Sur, en una conferencia de prensa.

Además, uno de los perpetradores fue asesinado y otro está bajo custodia, señaló la autoridad, añadiendo que el ataque tenía como objetivo a la comunidad judía de Australia.

Lo que debería haber sido una “noche de paz y alegría” fue “destrozada por este ataque horrible y malvado”, expresó Minns.

“Nuestro corazón sangra por la comunidad judía de Australia esta noche”, agregó.

El tiroteo en Bondi Beach, Australia, ha sido declarado incidente terrorista, informó el comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon.

La policía investiga si hubo un tercer autor del ataque, indicó el comisionado. Confirmó que hay dos sospechosos conocidos: uno falleció y el otro se encuentra hospitalizado en estado crítico.

El comisario policial pidió “calma” en la comunidad, pues aseguró que habrá una investigación “significativa”.