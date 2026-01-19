“Aunque quede lejos…”: Presidenta de México anuncia envío de apoyo a Chile por incendios

La mandataria Claudia Sheinbaum tildó la situación del país como "difícil" y aseguró que "de todas maneras" habrá apoyo.

(EFE/CNN Chile) – Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió que enviará apoyo al pueblo de Chile a propósito de los incendios forestales en las regiones de Ñuble y el Biobío, que han dejado 19 muertos.

“Vamos a enviar apoyo a Chile por los incendios que están sufriendo. Una situación difícil, aunque quede lejos; de todas maneras, va a haber apoyo”, acotó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Desde el sábado varios fuegos queman en las dos regiones del sur del país, con especial afectación en la comuna de Penco, en la Región de Biobío.

Su extinción se prevé compleja por las condiciones climáticas de las próximas horas.

Los incendios han dejado a 1.533 personas damnificadas, 325 viviendas destruidas confirmadas y 1.140 viviendas en evaluación, según la información dada por las autoridades.

Por su abrupta topografía, sus extensos bosques y su clima, Chile siempre ha tenido incendios, pero su frecuencia e intensidad aumentaron a partir de 2010. El cambio climático, la megasequía que dura más de una década y la expansión de la llamada ‘interfaz urbano-rural’ (zonas donde se mezclan vegetación combustible y edificaciones) han contribuido a ello, según los expertos.

Los incendios, cuyo origen está en investigación entre sospechas de que fueron provocados, han consumido ya más de 20.000 hectáreas y causado más de 15.000 damnificados.