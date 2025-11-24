En medio del aumento de la actividad naval: Reino Unido interceptó una corbeta y un petrolero ruso

El buque patrullero HMS Severn interceptó a la corbeta rusa RFN Stoikiy y al petrolero Yelnya mientras navegaban por el canal de la Mancha.

(CNN) – Un buque patrullero del Reino Unido interceptó una corbeta rusa y un petrolero después de seguirlos a través del canal de la Mancha, informó el domingo el Ministerio de Defensa, añadiendo que la actividad naval rusa en aguas del Reino Unido había aumentado un 30% en los últimos dos años.

En las últimas dos semanas, el buque patrullero HMS Severn interceptó a la corbeta rusa RFN Stoikiy y al petrolero Yelnya mientras navegaban por el canal de la Mancha, según informó el ministerio.

El Severn finalmente cedió las tareas de vigilancia a un aliado no identificado de la OTAN frente a las costas de Bretaña.

Además de los barcos estacionados alrededor de la costa del Reino Unido, Gran Bretaña ha desplegado tres aviones de vigilancia Poseidon en Islandia como parte de una misión de la OTAN para patrullar los barcos y submarinos rusos en el Atlántico Norte y el Ártico, dijo el ministerio.

La noticia llega pocos días después de que el secretario de Defensa, John Healey, informara a la prensa que el buque espía ruso Yantar había apuntado con láseres a los pilotos de aeronaves de vigilancia que monitoreaban sus actividades frente a las costas de Escocia.

Gran Bretaña calificó las acciones del Yantar de “imprudentes y peligrosas”, y añadió que Gran Bretaña estaba preparada para responder a cualquier incursión en su territorio.

La Embajada de Rusia en Londres respondió a los comentarios de Healey acusando al gobierno británico de “fomentar la histeria militarista” y agregó que Moscú no tiene interés en socavar la seguridad del Reino Unido.

Healey lanzó la advertencia al defender un aumento del gasto en defensa una semana antes de que el gobierno publique su nuevo presupuesto.

Si bien el primer ministro Keir Starmer ha prometido importantes aumentos del gasto militar ante las amenazas de Rusia, China e Irán, el gobierno se enfrenta a difíciles disyuntivas al considerar aumentos de impuestos y recortes del gasto para cubrir un déficit multimillonario en sus finanzas.