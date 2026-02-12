“Un atentado a los derechos humanos”: Boric critica el bloqueo de EE.UU a Cuba y ratifica cooperación internacional

El jefe de Estado además hizo un llamado a la comunidad internacional a poner fin a esta medida, que la Asamblea de Naciones Unidas ha denunciado en múltiples ocasiones.

El Presidente Gabriel Boric condenó este jueves el bloqueo petrolero que Estados Unidos mantiene sobre Cuba y ratificó el envío de ayuda humanitaria mediante un aporte, junto a otros países latinoamericanos, a UNICEF a través del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

En una publicación en redes sociales, el mandatario calificó el accionar de EE.UU. como un acto “criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo”.

El jefe de Estado también afirmó que, si bien se pueden tener diferencias con el gobierno cubano, “nada justifica el daño que se le está haciendo a niños, niñas y ciudadanos inocentes”.

Asimismo, el Presidente hizo un llamado a la comunidad internacional a “terminar con este bloqueo inhumano”, recordando que la Asamblea General de Naciones Unidas ha solicitado su cese en “múltiples ocasiones”.