(EFE) – Al menos once personas murieron y otras quince resultaron heridas hoy en un ataque suicida con un coche bomba perpetrado en la capital de Somalia, Mogadiscio, informó a EFE la Policía.

Esas cifras son superiores a los seis muertos y diez heridos que habían confirmado anteriormente fuentes hospitalarias citadas por medios locales.

El ataque ocurrió en el distrito de Waberi, en la llamada Carretera del 21 de Octubre, cerca del Aeropuerto Internacional Aden Adde.

La detonación causó una “enorme explosión causada por un suicida y (estaba) dirigida contra un convoy que pasaba por un puesto de control en el perímetro oriental del aeropuerto”, declaró a EFE el policía Farhan Ahmed Nur, testigo del suceso.

“Once muertos confirmados”, agregó Nur sobre el atentado, que provocó una gran columna de humo y cuantiosos daños materiales en vehículos y edificios circundantes.

Aunque inicialmente se apuntó que el objetivo del ataque era un convoy de las Naciones Unidas, la Misión de Asistencia de la ONU en Somalia (UNSOM) señaló más tarde a través de Twitter que “no había personal o contratistas de la ONU en el convoy atacado”.

