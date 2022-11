(CNN Español/CNN Chile) – En un breve mensaje de video este martes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que “se han lanzado 85 ataques con misiles contra ciudades ucranianas, en su mayoría contra infraestructuras de energía”.

“Podemos ver lo que el enemigo quiere, no tendrán éxito. Es posible que todavía tengamos 20 ataques más; por favor, cuídense, permanezcan en un refugio durante algún tiempo“, dijo. “Sé que los ataques han causado cortes de electricidad en muchas ciudades de nuestro país. Estamos trabajando para restablecerlos. Resistiremos”.

Previamente este martes, la Fuerza Aérea ucraniana dijo que este día Rusia había disparado “alrededor de 100 misiles” contra ciudades de Ucrania.

El 10 de octubre, el ejército ucraniano informó de 84 ataques con misiles, el mayor número en un solo día hasta este martes. Esos ataques interrumpieron el suministro de electricidad a un tercio de los consumidores de toda Ucrania.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo en Twitter el martes: “Los misiles rusos están matando gente y arruinando la infraestructura en toda Ucrania en este momento”.

En medio de informes de ataques con misiles rusos en casi diez lugares de Ucrania, Kuleba agregó: “Esto es lo que Rusia tiene que decir sobre el tema de las conversaciones de paz. ¡Dejen de proponer a Ucrania que acepte los ultimátum rusos! Este terror solo puede detenerse con la fuerza de nuestro armas y principios”.

Russian missiles are killing people and ruining infrastructure across Ukraine right now. This is what Russia has to say on the issue of peace talks. Stop proposing Ukraine to accept Russian ultimatums! This terror can only be stopped with the strength of our weapons & principles.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 15, 2022