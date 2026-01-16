Ministro de Defensa de Venezuela reporta 47 militares muertos tras ataque de Estados Unidos

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, reportó que el ataque militar estadounidense efectuado el 3 de enero dejó un saldo de 47 militares muertos. En ese contexto, informó que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, instruyó la creación de una comisión que apoyará a los familiares de los efectivos fallecidos.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, informó este viernes que el ataque militar estadounidense del 3 de enero terminó con 47 militares muertos y dejó a más de 112 personas heridas.

“Ante la tecnología y abrumadora cantidad de medios, desigual, contra Venezuela, ahí están 47 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nueve mujeres entre ellas, que dieron su vida”, declaró el secretario de Estado en cadena nacional, según consigna EFE.

El jefe militar recordó, durante la conmemoración, a los 32 cubanos que fallecieron en la operación, cuyos cuerpos fueron ya repatriados a Cuba para rendirles honores.

Además, Padrino informó que Delcy Rodríguez, presidenta interina del país caribeño, ordenó la conformación de una comisión que atenderá y apoyará a familiares de los heridos y fallecidos, y que próximamente se levantará un monumento en honor a ellos.