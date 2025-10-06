Ataque a mezquita en Reino Unido es investigado como crimen de odio

Este es el incidente violento más reciente en un verano británico políticamente cargado, durante el cual los actos de odio islamófobo y antisemita se han mantenido elevados, y se produce apenas días después de un ataque mortal frente a una sinagoga en Manchester.

(CNN) – Una mezquita en Reino Unido fue incendiada con dos personas aún dentro en un presunto ataque incendiario que la policía está tratando como un crimen de odio.

Hasta el momento, un hombre ha sido arrestado bajo sospecha de incendio provocado “con intención de poner en peligro la vida” en relación con el incidente, según la policía de Sussex.

Se trata del último incidente violento registrado en un verano británico políticamente cargado, durante el cual los incidentes de odio islamófobo y antisemita se han mantenido elevados, y se produce apenas días después de un ataque mortal frente a una sinagoga en Manchester.

Dos personas con pasamontañas intentaron forzar la puerta de la mezquita el sábado por la noche antes de verter gasolina en los escalones y prenderle fuego, dijo a CNN un administrador voluntario de la mezquita que pidió no ser identificado.

Los equipos de emergencia acudieron a la mezquita de Peacehaven, cerca de Brighton, en la costa sur del país, poco antes de las 10 de la noche, hora local.

El presidente de la mezquita y un compañero de fe, ambos de unos 60 años, estaban tomando té en el interior cuando oyeron un fuerte estruendo en el exterior y huyeron del edificio mientras las llamas se extendían por la entrada principal, según el administrador de la mezquita.

No se sabe si los presuntos pirómanos sabían que había gente dentro en ese momento.

“Podrían haber muerto fácilmente”, dijo el gerente a CNN, añadiendo que “estas personas vinieron con la intención de causar el máximo daño”.

“El presidente estuvo temblando todo el tiempo y un vecino salió a la calle llorando”, dijo.

Todos tienen miedo. Si alguien estuviera dispuesto a hacer esto, no sabemos qué pasará después.

La pequeña mezquita, inaugurada hace cuatro años, acoge entre 10 y 15 fieles que se han reunido para las oraciones de la tarde a las 20:15 hora local.

Después de que la mezquita cerró, el presidente se quedó con otro voluntario para tomar una taza de té.

“Son gente mayor de unos sesenta años y suelen hacerlo. La mezquita suele tener un ambiente muy agradable y relajado”, dijo el gerente.

Las imágenes de la cámara de la puerta de la mezquita muestran a dos personas con pasamontañas llegando a la entrada poco tiempo después, tirando de la manija de la puerta y empujándola varias veces, dijo el gerente.

“Luego los vimos vertiendo gasolina por todo el suelo y la puerta de la mezquita y el coche del presidente afuera”.

“Creemos que hay personas en la comunidad que saben quiénes son estos dos”, dijo el inspector detective Gavin Patch.

En una actualización publicada el lunes, la policía de Sussex confirmó que un hombre de 46 años había sido arrestado bajo sospecha de incendio provocado con la intención de poner en peligro la vida, y agregó que su investigación estaba “avanzando a buen ritmo”.

El diputado demócrata liberal por el distrito de Lewes, James MacCleary, condenó el incidente del X.

Es terrible enterarme de este incendio en la mezquita de Peacehaven. Es utilizada por mis electores y es una parte importante de la comunidad local. La policía lo está tratando como un delito de odio, escribió.

En agosto pasado, la mezquita fue atacada dos veces durante la noche con huevos lanzados al edificio y la gente gritó malas palabras e insultos racistas al pasar, dijo el gerente.

“Pero nunca anticipamos un ataque de esta magnitud”, añadió. “La comunidad está en alerta. Se sienten inseguros, paranoicos. Están pasando muchas cosas ahora mismo”.

Hay una mayor presencia policial en el lugar con patrullas adicionales “para brindar tranquilidad en otros lugares de culto en todo el condado”, dijo la superintendente detective Karrie Bohanna, de la policía de Sussex.

El jueves, dos fieles judíos fueron asesinados en un ataque con un coche y un arma blanca frente a una sinagoga en la ciudad inglesa de Manchester en Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo.

El primer ministro británico, Keir Starmer, condenó ese ataque y advirtió que el odio “está aumentando una vez más y Gran Bretaña debe derrotarlo una vez más”.