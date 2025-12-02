Mundo colombia

Con información de CNN

“Atacar nuestra soberanía es declarar la guerra”: Petro responde a amenaza de Trump de atacar a países vinculados al narcotráfico

Por Michael Rios

02.12.2025 / 23:04

El mandatario colombiano invitó además a Trump a visitar Colombia para constatar la implementación de políticas contra el narcotráfico y destacó el papel del país en frenar el flujo de cocaína hacia EE.UU.

(CNN) – El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió a Donald Trump que no ataque la soberanía de Colombia después de que su homólogo de EE.UU. dijera que cualquier país que trafique drogas hacia Estados Unidos está “sujeto a ataque”.

“No amenace nuestra soberanía, porque despertará al jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar la guerra”, dijo Petro en una publicación en su cuenta de X, respondiendo a los comentarios que Trump hizo el martes, referidos a Colombia.

Trump no dijo explícitamente que Estados Unidos llevaría a cabo un ataque contra Colombia, pero sí mencionó ese país cuando se le pidió que diera más detalles sobre posibles ataques terrestres contra narcotraficantes.

“Si entran a través de cierto país, o cualquier país, o si creemos que están construyendo fábricas para fentanilo o cocaína. Escucho que Colombia, que Colombia está fabricando cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína… cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndolo en nuestro país está sujeto a ataque”, dijo Trump el martes más temprano.

En su respuesta, Petro invitó a Trump a Colombia para que pueda ver de primera mano la implementación de la política del país para interrumpir el tráfico de drogas.

“Si hay un país que ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que los norteamericanos no la consuman, ese es Colombia”, dijo Petro.

