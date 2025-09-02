Mundo ataque

Así fue el momento exacto del “ataque letal” de Estados Unidos a barco con droga desde Venezuela

Por CNN Chile

02.09.2025 / 19:10

{alt}

El hecho dejó 11 personas fallecidas y se da dentro de la tensión que existe en la zona luego de que Estados Unidos movilizara diversos buques para combatir el tráfico de drogas desde Venezuela a Estados Unidos 

La tarde de este martes Estados Unidos confirmó que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un “ataque letal” contra un barco que habría estado cargado con drogas procedentes de Venezuela.

El hecho dejó 11 personas fallecidas y se da dentro de la tensión que existe en la zona luego de que Estados Unidos movilizara diversos buques para combatir el tráfico de drogas desde Venezuela a Estados Unidos

“Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, informó Donald Trump.

El Mandatario estadounidense compartió, además, un video con el momento exacto del ataque a la embarcación.

DESTACAMOS

País Dirección La Moneda: Las explicaciones de Lautaro Carmona a los presidentes del oficialismo en una secreta reunión en casa de Paulina Vodanovic

LO ÚLTIMO

Deportes "Desde Govan hasta el Maule": Rangers de Talca estrena camiseta especial en homenaje a Rangers de Escocia
¿Voto obligatorio sin sanción?: Cámara aprueba proyecto, pero rechaza multas por no concurrir a sufragar
Cámara despachó proyecto de voto obligatorio sin multas: Esto es lo que sigue
Así fue el momento exacto del "ataque letal" de Estados Unidos a barco con droga desde Venezuela
Letal ataque militar de EE.UU. contra barco venezolano deja 11 muertos: Trump acusa que embarcación transportaba droga
Todos los estrenos, series y películas en Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney+ y Apple TV: Esto es lo que viene en septiembre