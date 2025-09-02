Así fue el momento exacto del “ataque letal” de Estados Unidos a barco con droga desde Venezuela

El hecho dejó 11 personas fallecidas y se da dentro de la tensión que existe en la zona luego de que Estados Unidos movilizara diversos buques para combatir el tráfico de drogas desde Venezuela a Estados Unidos

La tarde de este martes Estados Unidos confirmó que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un “ataque letal” contra un barco que habría estado cargado con drogas procedentes de Venezuela.

El hecho dejó 11 personas fallecidas y se da dentro de la tensión que existe en la zona luego de que Estados Unidos movilizara diversos buques para combatir el tráfico de drogas desde Venezuela a Estados Unidos

“Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, informó Donald Trump.

El Mandatario estadounidense compartió, además, un video con el momento exacto del ataque a la embarcación.