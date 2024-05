(CNN) — Con 134 votos a favor, 9 en contra y 25 abstenciones, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que pide al Consejo de Seguridad del mismo organismo reconsiderar la membresía de Palestina en las Naciones Unidas.

En la resolución se pide al Consejo que “reconsidere el asunto favorablemente”, y subraya que se le conceda al Gobierno Autónomo Palestino la membresía de la ONU. “El Estado de Palestina está calificado para ser miembro de las Naciones Unidas”, señalan.

Antes del inicio de la sesión de la Asamblea General, la Misión de Estados Unidos ante la ONU indicó que si se adoptaba la resolución y se enviaba la solicitud de membresía al Consejo de Seguridad, Estados Unidos la vetaría nuevamente, diciendo: “Esperamos un resultado similar al que ocurrió en abril”, cuando se rechazó por primera vez la integración.

La misión estadounidense dijo que el Gobierno Autónomo Palestino no cumple con los criterios para ser miembro de la ONU y que la resolución no resuelve las preocupaciones planteadas anteriormente sobre la membresía palestina.

En abril, la Autoridad Palestina relanzó su solicitud de adhesión y, ese mismo mes, Estados Unidos vetó el intento palestino de alcanzar el estatus de miembro.

En la votación en el Consejo de Seguridad hubo 12 miembros a favor y uno en contra, además del veto de Estados Unidos. Israel elogió el veto de Estados Unidos, calificando la candidatura palestina como una “propuesta vergonzosa”, mientras que la presidencia del Gobierno Autónomo Palestino calificó el veto de “injusto, inmoral e injustificado”.

En septiembre de 2011, el Gobierno Autónomo Palestino no logró que la ONU lo reconociera como Estado miembro independiente. Un año después, la ONU decidió que el estatus de “entidad observadora no miembro” del Gobierno Autónomo Palestino se cambiaría a “Estado observador no miembro”, similar al Vaticano.