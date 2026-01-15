Casa Blanca asegura que 800 ejecuciones en Irán han sido suspendidas

Ante posibles represalias de Estados Unidos y países del G-7, Irán detuvo la ejecución de sus manifestantes.

Luego de las advertencias a Irán por parte del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump en la semana, este jueves la Casa Blanca anunció que se le ha informado que 800 ejecuciones fueron detenidas en el país islámico.

Karoline Leavitt, la secretaria de prensa del Gobierno de Estados Unidos informó que después de los comunicados y el apoyo de Trump a las protestas en Irán en redes sociales, el mandatario recibió un mensaje que pausó las tensiones entre ambos países.

“El presidente recibió un mensaje (…) de que las matanzas y las ejecuciones cesarán. El presidente entiende hoy que se suspendieron 800 ejecuciones programadas para ayer”, comentó, según consigna EFE.

Antes del anunció oficial, el ejecutivo compartió en su Truth Social una noticia de Fox News que aseguraba que uno de los manifestantes no sería ejecutado debido a las posibles represalias contra Irán que Trump realizaría.

“Estas son buenas noticias. ¡Con suerte, continuará!”, declaró al respecto en redes sociales.

Sin embargo, la vocera agregó que Estados Unidos se mantiene “monitoreando de cerca la situación y todas las opciones siguen sobre la mesa”. Por lo que no descartan del todo acciones militares.

A menos de un mes del inicio de las protestas antigubernamentales en Irán, aún no hay una cifra oficial del número de muertos tras la represión que sacudió a todo el país.

La organización “Iran Human Rights” (IHRNGO) estima que hay alrededor de más de 3.000 muertos y miles de heridos hasta ahora.