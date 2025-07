Artista desplegó bandera palestina en obra en el Royal Opera House en Londres: Teatro criticó la acción

"Es un acto totalmente inapropiado por no haber respetado la imparcialidad política", dijeron desde Royal Opera House.

Un altercado ocurrió en Londres luego de que un artista desplegara una bandera palestina en una obra de teatro.

La situación ocurrió el pasado fin de semana en el Royal Opera House, cuando uno de los actores de la obra “Il trovatore” desplegó la bandera para mostrarla arriba del escenario.

Sin éxito, uno de los funcionarios del recinto intentó quitarle la bandera palestina.

El momento, que provocó gran altercado, sucedió cuando la obra ya estaba finalizando y los artistas se encontraban en el escenario para despedirse de la audiencia.

De todos modos, el teatro criticó el accionar del artista. “La exhibición de la bandera fue una acción no autorizada por parte del artista. No fue aprobado por el Royal Ballet Opera y es un acto totalmente inapropiado por no haber respetado la imparcialidad política“, dijeron en un comunicado.

