Artemis II: NASA advierte a astronautas que no usen el retrete de Orión por fallas y orina congelada

El sistema sanitario de la cápsula, que costó US$23 millones, presentó problemas desde el despegue. La tripulación reportó un olor a quemado y la acumulación de hielo en las líneas de ventilación, aunque la agencia espacial descartó riesgos para la seguridad.

(EFE) – La NASA ordenó este lunes a los astronautas de la misión Artemis II que no utilicen el retrete de la cápsula Orión y que recurran a dispositivos alternativos, debido a fallas intermitentes que arrastra el sistema desde el primer día del histórico viaje lunar.

“No usar el retrete. Utilicen los urinarios de contingencia plegables” , advirtió el control de misión desde Houston.

Orina congelada y olor a quemado

El problema comenzó el 1 de abril, horas después del despegue, con un ventilador atascado. Aunque la astronauta Christina Koch logró una reparación temporal, los inconvenientes reaparecieron. El director de vuelo, Judd Frieling, indicó que “probablemente tenemos orina congelada en la línea de ventilación”.

Además, la tripulación percibió un olor a calentador quemado proveniente del compartimento de higiene. La NASA investigó el incidente sin encontrar anomalías en los sistemas de potencia. La agencia aseguró que no existe riesgo para la tripulación y que los baños espaciales “siempre son un desafío”.