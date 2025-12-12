Arrepentimiento masivo: Uno de cada tres votantes latinos que apoyó a Trump lamenta su decisión, según encuesta

El descontento por la economía y las promesas incumplidas hunde la popularidad del presidente entre este grupo clave, amenazando con consecuencias para las elecciones legislativas de 2026.

(EFE) – Una de cada tres votantes latinos que apoyó a Donald Trump en 2024 ahora se arrepiente de su decisión, según encuestas de Somos Votantes. Este desencanto ha provocado un colapso documentado en su popularidad, que cayó a -26 puntos netos, con una desaprobación aún mayor de su gestión económica (-30).

La frustración se centra en el aumento del costo de vida y en políticas como los aranceles, que dos de cada tres latinos consideran un “gran lastre” que eleva los precios.

Un descontento con consecuencias políticas

Melissa Morales, presidenta de Somos Votantes, calificó la situación como un colapso sin fin a la vista. Los votantes perciben una gran desconexión entre sus prioridades —como la inflación— y el enfoque real del gobierno.

Este distanciamiento de grupos clave, como los hombres latinos y los jóvenes, podría generar un vuelco en las elecciones de medio término de 2026, donde los republicanos arriesgan su mayoría en el Congreso. El malestar se agrava con la posible pérdida de subsidios de salud que afectaría a un millón de latinos.