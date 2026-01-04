Argentina y Perú anuncian cierre al ingreso de personas ligadas al régimen de Nicolás Maduro tras su captura

Ambos gobiernos anunciaron medidas inmediatas para impedir el ingreso de ciudadanos venezolanos asociados al régimen chavista, en medio del nuevo escenario político tras la captura de Nicolás Maduro.

Los gobiernos de Argentina y Perú anunciaron este viernes la implementación de nuevas restricciones migratorias dirigidas a personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro, tras los recientes acontecimientos políticos y judiciales ocurridos en Venezuela luego de la captura del mandatario.

Las medidas buscan impedir el ingreso de ciudadanos venezolanos asociados al aparato estatal chavista, en un contexto de alta tensión regional y de coordinación entre países sudamericanos frente al nuevo escenario en Caracas.

En el caso de Argentina, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que la Dirección Nacional de Migraciones, en coordinación con otros organismos del Estado, resolvió establecer limitaciones al ingreso de personas relacionadas con el régimen venezolano.

Según explicó a través de su cuenta en X, las restricciones abarcan a funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y personas que cuenten con sanciones internacionales, especialmente aquellas impuestas por Estados Unidos.

“Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior no podrán ingresar a nuestro país”, señaló Adorni.

En paralelo, el Ministerio del Interior de Perú informó que, a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones y en coordinación con la Policía Nacional, se implementarán nuevas medidas migratorias de manera inmediata.

Estas apuntan a personas extranjeras de nacionalidad venezolana que mantengan vínculos con el régimen de Maduro y que hayan sido objeto de sanciones, con el objetivo de restringir su ingreso al país e impedir que utilicen territorio peruano para evadir procesos judiciales.

Desde el Ejecutivo peruano indicaron que estas decisiones se adoptan en ejercicio de la soberanía nacional y en resguardo del orden interno y la seguridad del país, mientras se monitorea la evolución de la situación en Venezuela.