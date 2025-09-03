Argentina: Herederos de cuadro robado por un oficial nazi en la Segunda Guerra Mundial lo devuelven a la justicia

La obra "Retrato de una dama", del italiano Giuseppe Ghislandi, fue descubierta en una publicación de internet por parte de un periodista neerlandés.

(EFE) – Los herederos de un cuadro robado por un oficial nazi durante la Segunda Guerra Mundial y ubicado en los últimos días en la ciudad argentina de Mar del Plata, entregaron este miércoles la obra de arte a la Justicia del país.

La entrega del cuadro en Mar del Plata (400 kilómetros al sur de Buenos Aires) fue anunciada por el fiscal federal Daniel Adler en una rueda de prensa en la que se exhibió la obra, Retrato de una dama, del italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743).

Patricia Kadgien y su esposo, herederos del cuadro robado, entregaron la pintura después de que este martes quedaran bajo arresto domiciliario en el contexto de una investigación judicial.

La obra de arte fue detectada en una publicación de internet por un periodista neerlandés.

‘Retrato de una dama’ fue confiscado de la galería del comerciante de arte judío Jacques Goudstikker, en Ámsterdam, durante la ocupación nazi.

Patricia Kadgien es hija de Friedrich Kadgien, un alto funcionario de Adolf Hitler que murió en Buenos Aires en 1978, señalado como uno de los responsables de la apropiación de numerosas obras de arte, mediante saqueos o ventas forzadas, a judíos holandeses, entre ellas varias de la colección de Goudstikker.

La semana pasada y el lunes pasado, la Policía allanó la casa de Kadgien en busca de pistas sobre el paradero del cuadro, buscado desde hace décadas.

También se allanaron otros tres domicilios vinculados a la pareja, pero en ninguno de ellos encontraron la obra en cuestión.

Retrato de una dama fue descubierta por el periódico neerlandés AD en una publicación de venta de la casa de Kadgien.

En las fotos de la publicación de la agencia inmobiliaria Robles Casas&Campos, que ya fue dada de baja, se pudo ver la pintura expuesta en el salón principal de la vivienda, colgada encima de un sillón verde.

Cuando los efectivos policiales ingresaron por primera vez al domicilio encontraron, en su lugar, un enorme tapiz con motivos de paisaje y caballos.