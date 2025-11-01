Apuñalan a varias personas en un tren en Inglaterra, según informó la policía

Según informaron agentes de la Policía de Transporte Británica, actualmente “estamos respondiendo a un incidente en un tren con destino a Huntingdon, donde varias personas han sido apuñaladas”.

(CNN) — Dos personas han sido arrestadas después de que varias personas fueran apuñaladas en un tren de pasajeros en Cambridgeshire, Inglaterra, el sábado, según informó la policía.

Agentes de la Policía Británica de Transporte (BTP) se encontraban en el lugar de los hechos en la ciudad de Huntingdon.

“Actualmente estamos respondiendo a un incidente en un tren con destino a Huntingdon donde varias personas han sido apuñaladas”, dijo la BTP en una publicación en redes sociales.

La estación de Huntingdon permanece cerrada tras el incidente.

La policía de Cambridgeshire informó que había desplegado agentes armados en la estación de Huntingdon.

En un comunicado en X, la policía dijo que recibieron una llamada a las 7:39 pm (3:39 pm ET) con informes de que varias personas habían sido apuñaladas en un tren.

“Varias personas han sido trasladadas al hospital”, añadió la policía.

La policía de Cambridgeshire declaró que el incidente aún está en curso e instó al público a que informe cualquier información que tenga a sus colegas de la BTP, que están liderando la investigación.

La compañía ferroviaria que opera los trenes en la línea principal de la costa este, London North Eastern Railway (LNER), dijo en un comunicado en X que estaba “experimentando importantes interrupciones en toda la ruta de LNER”.

“Los servicios de emergencia están atendiendo un incidente en la estación de Huntingdon; todas las líneas están bloqueadas”, añadió LNER.

“Nuestro consejo es ‘No viaje’. Por favor, posponga su viaje siempre que sea posible”, dijo la compañía.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el incidente de “profundamente preocupante”.

“Mis pensamientos están con todos los afectados y agradezco a los servicios de emergencia su respuesta. Cualquier persona que se encuentre en la zona debe seguir los consejos de la policía”, dijo en X.

La secretaria del Interior británica, Shabana Mahmood, dijo estar “profundamente entristecida al enterarse de los apuñalamientos” y que “sus pensamientos están con todos los afectados”.

“Dos sospechosos han sido arrestados de inmediato y puestos bajo custodia”, dijo en una publicación en X.

Mahmood dijo que está recibiendo actualizaciones periódicas sobre la investigación e instó a la gente a evitar “la especulación en esta etapa inicial” sobre lo que hubo detrás de los apuñalamientos.

La línea principal de la costa este es una de las rutas ferroviarias más transitadas e importantes del Reino Unido. Conecta las principales ciudades, desde la estación de King’s Cross de Londres hasta la estación de Waverly de Edimburgo, en Escocia.