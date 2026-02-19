Andrew Mountbatten-Windsor es arrestado en Inglaterra a raíz de revelaciones de los archivos de Jeffrey Epstein

La policía llegó a la residencia de Mountbatten-Windsor en Sandringham, al norte de Londres, de acuerdo con reportes de medios del Reino Unido.

(CNN – CNN Chile) Andrew Mountbatten-Windsor ha sido detenido bajo sospecha de incumplimiento de los deberes de funcionario público (misconduct in public office), según informó la policía.

Anteriormente, las autoridades habían señalado que se encontraban revisando denuncias sobre una mujer que habría sido traficada al Reino Unido por Jeffrey Epstein para tener un encuentro sexual con Mountbatten-Windsor. También se investigan acusaciones de que compartió información confidencial con el delincuente sexual convicto mientras se desempeñaba como enviado comercial del Reino Unido.

Mountbatten-Windsor ha negado todas las acusaciones en su contra e insiste en que nunca presenció ni sospechó de las conductas por las que Epstein fue acusado. Hasta el momento, no ha hecho comentarios sobre las recientes denuncias de falta de ética en el ejercicio de su cargo público.