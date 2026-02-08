Amnistía Internacional denuncia a Corea del Norte de ejecutar a menores que vieron “El Juego del Calamar”

El régimen de Kim Jong-un habría ejecutado a ciudadanos, incluyendo a menores, por ver series como "El Juego del Calamar" y otras series hechas en Corea del Sur.

Amnistía Internacional, acusa que en Corea del Norte, algunas personas y niños han sido ejecutados públicamente, enviadas a campos de trabajo o sometidas a brutales humillaciones públicas por ver programas de televisión surcoreanos o escuchar K-pop.

“Los norcoreanos que huyeron del país dijeron que ver series surcoreanas de éxito mundial o escuchar K-pop, puede conllevar los castigos más extremos, incluida la muerte“, sostuvieron.

Asimismo, señalaron que realizaron 25 entrevistas en profundidad con fugitivos norcoreanos en 2025. Uno de ellos aseguró haber oído que personas, incluidos estudiantes de secundaria, fueron ejecutadas por ver El Juego del Calamar.

“Estos testimonios muestran cómo Corea del Norte está aplicando leyes distópicas que significan que ver un programa de televisión surcoreano puede costarle la vida, a menos que pueda pagarlo”, dijo Sarah Brooks, directora regional adjunta de Amnistía Internacional.

Los testimonios de los norcoreanos

El organismo recopiló testimonios de los ciudadanos norcoreanos que escaparon de su país para hacer esta acusación contra el régimen de Kim Jong-un.

“A la gente se le atrapa por el mismo delito, pero el castigo depende completamente del dinero (…) la gente sin dinero vende sus casas para reunir entre 5.000 y 10.000 dólares y pagar su salida de los campos de concentración“, dijo Choi Suvin.

“Cuando teníamos 16 o 17 años, nos llevaban a las ejecuciones y nos mostraban todo, ejecutaban a la gente por ver o distribuir medios de comunicación surcoreanos”, dijo Kim Eunju.

Además, aseguraron la existencia de una unidad policial conocida como Grupo 109, la cual realiza registros sin orden judicial en casas, bolsos y celulares.