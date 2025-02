Alerta de Tsunami: NOAA confirma que se están produciendo olas de 1 a 3 metros tras terremoto 7.6

Un terremoto de magnitud 7,6 en la escala de Richter sacudió la tarde de este sábado el Mar Caribe, desencadenando una alerta de tsunami en toda la región.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se localizó a 202 kilómetros al suroeste de Georgetown, en las Islas Caimán.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) emitió una alerta de tsunami en respuesta al sismo, confirmando que se están generando olas en varias áreas del Caribe.

En Cuba, las olas podrían alcanzar alturas de entre 1 y 3 metros, mientras que en las Islas Caimán se esperan olas más pequeñas, de entre 0,3 y 1 metro.

Las autoridades locales están monitoreando de cerca la situación, y se mantienen en alerta máxima ante la posibilidad de que las olas puedan generar impactos significativos en las zonas costeras.

🟣International threat messages continue for Cuba, Honduras, & the Cayman Islands.

A tsunami is measured in Mexico, Isla Mujeres, at 0103 UTC, at 3 cm / 1.2 in. While that sounds small, it’s a necessary confirmation that a tsunami is occurring. https://t.co/npoUHxX900 for more pic.twitter.com/LhlBd2DBkd

— NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) February 9, 2025