Alemania busca médicos y enfermeros en el extranjero: déficit sanitario abre opción para profesionales chilenos

El envejecimiento de la población y la próxima jubilación de parte importante del personal médico mantienen presión al sistema de salud alemán. En ese escenario, firmas de reclutamiento destacan nuevas oportunidades para médicos y enfermeros chilenos, aunque el proceso exige homologación, idioma y licencia para ejercer.

Alemania mantiene una fuerte demanda por personal de salud y mira cada vez más al extranjero para cubrir vacantes en su sistema sanitario, un escenario que también abre oportunidades para profesionales chilenos del área médica y de enfermería.

La presión sobre el sistema responde a una combinación de factores estructurales: una población que envejece, mayor necesidad de atención sanitaria y una dotación médica que también se acerca a la jubilación.

Un análisis del American German Institute advirtió que más del 36% de los médicos generales en Alemania supera los 60 años y que, en los próximos años, miles de consultas podrían cerrar por falta de reemplazo.

A eso se suma una creciente dependencia de profesionales extranjeros. Según datos recogidos por Context, citando a la Asociación Médica Alemana, el número de médicos formados fuera de Alemania rozó los 64 mil en 2023, equivalente a cerca del 14% de la fuerza laboral médica del país.

En enfermería, la tendencia va en la misma dirección. La Agencia Federal de Empleo de Alemania señaló en 2025 que los trabajadores extranjeros ganan cada vez más peso en el sector y que los empleadores llevan años ampliando la búsqueda de personal fuera de la Unión Europea.

En ese contexto, la firma healthtech NO-MII aseguró que Alemania enfrenta una escasez que podría situarse entre 30 mil y 40 mil trabajadores de la salud, y que la demanda seguirá creciendo hacia 2026. Su director comercial y cofundador, Julio Orbenes, afirmó que el mercado alemán ofrece una oportunidad concreta para médicos y enfermeros chilenos que busquen desarrollo profesional en Europa. Esa cifra, sin embargo, corresponde a una estimación del sector privado y no a un balance oficial único del gobierno alemán.

Desde Chile, el interés puede explicarse también por condiciones laborales y de carrera. La búsqueda internacional apunta a profesionales que quieran acceder a hospitales de alta complejidad, mejores rutas de especialización y salarios competitivos, aunque el aterrizaje no es automático. Para ejercer en Alemania se requiere homologar el título, acreditar dominio del idioma alemán, obtener la licencia estatal y tramitar la visa o permiso correspondiente.

Así, la escasez de personal sanitario en Alemania no solo refleja una crisis interna de recambio generacional, sino también una tendencia más amplia: la creciente movilidad internacional de médicos y enfermeros para sostener sistemas de salud sometidos a mayor presión demográfica.