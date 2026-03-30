Alemania acusa “preocupación” tras decisión del Gobierno de Kast sobre Colonia Dignidad: “Apoyamos la creación de un memorial en Chile”

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania además aseguraron que "los crímenes de la antigua Colonia Dignidad son y seguirán siendo una preocupación importante del Gobierno Federal".

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, Kathrin Deschauer, se refirió a la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de detener la expropiación de la ex Colonia Dignidad.

Esta tenía como propósito construir un sitio de memoria, y había sido impulsada por el gobierno del exPresidente, Gabriel Boric.

Durante el fin de semana, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, había asegurado que “vamos a reversar el tema de la expropiación de Colonia Dignidad y dictaremos un decreto que revoca al que dio origen al plan. Nos están pidiendo recursos para tasarlo. Nosotros no vamos a hacer eso, porque no tenemos los recursos y, además, porque implica básicamente expropiar una localidad completa que ya tiene casas, viviendas, una zona urbana. Eso no se ha hecho nunca”.

La reacción se produjo desde Alemania, en una declaración rescatada por el periodista Benjamín Álvarez a través de su cuenta de X.

Berlín reacciona al anuncio del gobierno chileno sobre Colonia Dignidad: “La investigación de los crímenes cometidos en la ex Colonia Dignidad es y seguirá siendo una preocupación importante del gobierno federal”. Alemania ratifica su apoyo al sitio de memoria. Video: @JungNaiv. pic.twitter.com/DRp9KOrB6P — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) March 30, 2026

En un punto de prensa, la vocera Deschauer fue consultada por la situación en Chile y aseguró que “estos son informes muy recientes a los que se refiere. Por supuesto, los analizaremos más detalladamente y también estaremos en contacto con nuestros interlocutores al respecto”.

Del mismo modo, apuntó a que “puedo decir, fundamentalmente, que el esclarecimiento de los crímenes de la antigua Colonia Dignidad es y seguirá siendo una preocupación importante del Gobierno Federal. Por ello, el Gobierno Federal apoya el proyecto de creación de un memorial en Chile”.

“Seguiremos dialogando al respecto, sobre todo a la luz de esta nueva información y también en relación con las repercusiones prácticas de la reciente decisión a la que usted se refiere. Por supuesto, debemos analizarlo en detalle con los interlocutores locales”, añadió.

Finalmente, Deschauer puntualizó que “como usted sabe, existen mecanismos para ello, entre ellos la denominada Comisión Mixta Germano-Chilena, que -según tengo entendido- mantuvo su último intercambio con el anterior Gobierno chileno en diciembre de 2025. Normalmente, la próxima reunión debería tener lugar a principios de este verano. Sin duda, esta cuestión, el manejo del tema del memorial y nuestra preocupación desempeñarán allí un papel importante“.