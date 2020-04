Sinceramente tuyo. Ese es el título de la canción de la cual el presidente de Argentina, Alberto Fernández, sacó la frase para responderle al gobierno de Sebastián Piñera, el que a través de un documento refutó la comparación “triunfalista” que hizo el mandatario transandino el viernes por la noche para destacar los efectos de la cuarenta total.

“Le contestaron hoy desde Chile que aquí hay pocos testeos, que en realidad la comparación que usted hizo el viernes no es correcta”, le dijeron en una entrevista con Telefe. “Me recuerda una frase de Serrat”, respondió él: “nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”. Es decir decir, que la realidad no se disfraza.

La respuesta de Fernández vino después de que La Moneda le hiciera llegar al medio Clarín un informe titulado “Coronavirus: Chile versus Argentina”, en el que se comparan las cifras de ambos países al día 12 de abril, y se concluye que el nivel de contagio en las últimas 24 horas es mayor al otro lado de la cordillera.

La clave, según dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, es que “el primer examen de PCR se hizo el 30 de enero, que fue negativo, y eso nos da una ventaja enorme”.

El documento luego compara la capacidad que cada país ha tenido para realizar test PCR para diagnosticar el coronavirus. Chile al 12 de abril había realizado más de 75 mil, mientras que Argentina había hecho menos de un cuarto.

“Nosotros somos el país de América Latina, de América entera habría que decir, que más testeo hace por millón de habitantes. Esto es exactamente 10 veces el número que hace Argentina”, afirmó Mañalich.

Fernández, por su parte, respondió que “Chile tiene un tercio de los habitantes de Argentina. La verdad es que la proporción de muertos por cantidad de habitantes demuestra que lo que estamos haciendo está resultando. Pero yo no quiero abrir un debate ni con Piñera ni con ningún gobernante del mundo. Estoy sólo hablándole a los argentinos”.

El Gobierno destaca también el estudio de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, donde se dice que el país estaría reportando el 50% de los casos sintomáticos, es decir, Chile tendría el doble de contagios. Argentina, por su parte, siete veces más.