“¡Alabado sea Jesús!”: J. D. Vance reacciona a la postura del papa León XIV sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

(CNN) – El vicepresidente J. D. Vance afirmó que las operaciones militares israelíes en el Líbano a veces han obstaculizado el logro de un avance en las negociaciones con Irán, lo que ha sido motivo de frustración para el presidente Donald Trump.

Trump se frustra a veces cuando parece que están a punto de lograr un gran avance en el acuerdo, y de repente, se produce una gran explosión en un centro de población civil en Beirut, y mucha gente que no tiene nada que ver con Hezbollah pierde la vida”, dijo Vance. “Eso es inaceptable. Por eso hemos pedido una mayor coordinación, para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir”.

Sus declaraciones se producen en un momento en que Israel ha reiterado su intención de no retirarse del Líbano, a pesar del primer punto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que exige “la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”. Israel ha continuado realizando ataques en el sur del Líbano, donde afirma que su objetivo es el grupo extremista Hezbollah, respaldado por Irán.

Vance reiteró el derecho de Israel a defenderse, pero instó al país a “respetar este proceso de paz”.

“Los israelíes, al igual que todos los demás, deben respetar este proceso de paz que es fundamentalmente bueno para ellos y para toda la región”, dijo Vance.