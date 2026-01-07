Agentes de ICE no están obligados a usar cámaras corporales en Minneapolis

Según contó una fuente policial a CNN, la medida ordenada por Biden en 2022 y retirada posteriormente por Trump no es aplicada en la región donde se encuentra Minneapolis, lo cual podría complicar aún más el caso de una mujer que murió tras recibir un tiro por parte de un agente.

(CNN) – Los oficiales que trabajan con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no están obligados a usar cámaras corporales mientras realizan operaciones en Minneapolis, dijo una fuente policial a CNN.

La falta de tal requisito podría complicar la investigación sobre el tiroteo ocurrido hoy por un agente de ICE que mató a una mujer en su automóvil en la ciudad.

El Departamento de Seguridad Nacional acusó a la mujer de intentar embestir deliberadamente a los agentes. Funcionarios locales, incluido el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, han refutado esta afirmación.

No está claro si el oficial que disparó a la mujer llevaba una cámara.

En 2022, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que requería que todas las agencias federales de aplicación de la ley adoptaran una política de cámaras corporales y “garantizaran que las cámaras se usen y activen en todas las circunstancias apropiadas, incluso durante arrestos y registros”.

Esa orden ejecutiva fue una de varias que el presidente Donald Trump rescindió durante el primer día de su segundo mandato.

El ICE emitió una política actualizada en febrero. Sin embargo, dicha política solo se aplicó a las áreas de responsabilidad donde se implementó el uso de cámaras.

La fuente policial dijo que eso no había sucedido en la región que cubre Minneapolis.