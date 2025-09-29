Aeropuerto de Hong Kong incorporará verificación facial: Reemplazará el uso de pasaportes y pantallas

El programa se llama "Face Easy e‑Channel" y sustituye tanto la comprobación biométrica como la validación documental por una sola identificación facial, lo que elimina los puntos de contacto físicos habituales.

(EFE) – El aeropuerto internacional de Hong Kong incorporará un canal automatizado “100 % sin contacto” de salidas que sustituye el uso de pasaportes y pantallas por la simple identificación facial, una medida pionera frente a otros aeródromos internacionales donde los procesos aún requieren interacción física.

El programa, denominado ‘Face Easy e‑Channel’, permitirá a partir de este martes a los pasajeros completar todos los pasos de verificación únicamente con su rostro, sin necesidad de pulsar pantallas ni insertar el pasaporte en lectores ópticos.

El proceso sustituye tanto la comprobación biométrica como la validación documental por una sola identificación facial, lo que elimina los puntos de contacto físicos habituales.

Las autoridades aseguran que el sistema reducirá riesgos sanitarios y acelerará el tránsito de viajeros en las salidas. La experiencia se promociona como una puerta automática donde la cámara reconoce al pasajero, valida en paralelo la documentación y autoriza la partida sin que este deba tocar ningún lector ni presentar comprobantes impresos.

En muchos aeropuertos de referencia mundial, la situación todavía es distinta. A pesar de la implantación de biometría, la mayoría de controles mantiene pasos manuales —desde la colocación del pasaporte en un dispositivo hasta pulsar confirmaciones en pantallas táctiles— antes de recibir la autorización.

En Hong Kong, la intención declarada es reducir esos tiempos y ofrecer un entorno más higiénico, apoyándose en un flujo continuo “puerta a puerta”.

La Autoridad Aeroportuaria explica que la verificación facial sustituirá por completo al documento físico, aunque este seguirá siendo necesario para el embarque o para viajar a países que lo requieran en destino.

El movimiento busca reforzar la posición estratégica del aeropuerto, que figura entre los más transitados de Asia. La innovación tecnológica constituye también una herramienta de marketing para recuperar visitantes, en una coyuntura en la que la región compite con Singapur, Dubái o Doha por atraer viajeros.

Expertos en transporte aéreo apuntan que la urbe avanza un paso más allá de modelos vistos en aeropuertos europeos o norteamericanos, donde la biometría se usa principalmente en embarques selectivos o en terminales de nueva generación. En la mayoría de esos casos aún se conserva el escaneo del pasaporte o la interacción humana con personal de frontera.

El anuncio coincide con una tendencia de crecimiento sostenido. En los primeros ocho meses de 2025, el volumen de pasajeros en el aeródromo aumentó un 15,4 % interanual, hasta totalizar 40,3 millones.

El rendimiento también se ha traducido en reconocimientos. HKIA fue distinguido en 2025 como “Mejor Aeropuerto Global” y “Mejor Aeropuerto de Asia” en los premios AFLAS de Asia Cargo News. EFE