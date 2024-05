Este viernes dos adultas mayores atacaron una vitrina de vidrio que contenía la Carta Magna en la Galería de Tesoros en la Biblioteca Británica.

Las protagonistas de este incidente son dos activistas de la organización ecologista Just Stop Oil que demanda la elaboración de un plan de emergencia para poner fin al uso de combustibles fósiles para 2030.

En un video publicado en X por la misma organización, se muestra a la Dra. Sue Parfitt, de 82 años, y Judy Bruce, de 85, intentando romper la vitrina con un cincel y un martillo.

“El equipo de seguridad de la Biblioteca intervino para evitar mayores daños a la vitrina, que fueron mínimos”, señaló la institución. No obstante, ambas mujeres lograron desplegar un cartel con la frase: “El gobierno está violando la ley”.

🚨 BREAKING: JUST STOP OIL BREAK MAGNA CARTA GLASS

🔥 Reverend Dr Sue Parfitt, 82, and Judy Bruce, 85, then glued their hands together, demanding an emergency plan to just stop oil by 2030.

✈️ Donate to help us take action at airports this summer — https://t.co/R20S8YQD1j pic.twitter.com/uYMsvULce2

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) May 10, 2024