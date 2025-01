Activistas vandalizan la tumba de Charles Darwin en el Reino Unido

A través de una declaración, la organización Just Stop Oil señaló que el rayado realizado en la tumba del científico corresponde a que “hemos superado el umbral de 1,5 grados, que se suponía nos mantendría a salvo”.

(CNN) – Activistas ambientales en el Reino Unido pintaron el lunes la tumba de Charles Darwin en la Abadía de Westminster con las palabras “1.5 está muerto”, en referencia al umbral climático crítico que el mundo superará temporalmente en 2024.

Los dos activistas de Just Stop Oil entraron a la Abadía de Westminster de Londres, donde está enterrado Darwin junto a algunas de las figuras más famosas de Gran Bretaña, alrededor de las 10 a.m. hora local, según la Policía Metropolitana de Londres y un comunicado del grupo.

Allí, los activistas dijeron: “Hemos superado el umbral de 1,5 grados que se suponía que nos mantendría a salvo. Millones de personas están siendo desplazadas, California está en llamas y hemos perdido tres cuartas partes de toda la vida silvestre desde la década de 1970”, según la declaración de Just Stop Oil.

Los científicos confirmaron la semana pasada que 2024 fue el año más caluroso registrado y el primer año calendario en el que se aprobó un objetivo climático crucial: el compromiso de restringir el calentamiento global a 1,5 grados por encima de las temperaturas promedio antes de que los humanos comenzaran a quemar grandes cantidades de combustibles fósiles.

El año pasado fue 1,6 grados centígrados más cálido, según nuevos datos publicados el viernes por la agencia europea de monitoreo del clima Copernicus.

Los científicos están más preocupados por superar los 1,5 grados en décadas que en años individuales, ya que por encima de ese nivel los humanos y los ecosistemas tienen dificultades para adaptarse. Pero dicen que el récord de 2024 es otra señal alarmante de hacia dónde se dirige el planeta.

Los manifestantes también se refirieron a la crisis de la biodiversidad.

“Darwin se revolvería en su tumba al saber que estamos en medio de la sexta extinción masiva”, dijeron los activistas, quienes exigen que el gobierno del Reino Unido trabaje para eliminar gradualmente la extracción y quema de combustibles fósiles para 2030.

Algunos científicos dicen que hemos entrado en una sexta extinción masiva, con un enorme número de especies exterminadas en una crisis impulsada por los humanos, que han destruido hábitats y desatado una crisis climática.

Las imágenes publicadas por Just Stop Oil mostraban a dos manifestantes, uno de 66 años y otro de 77, sentados con las piernas cruzadas en el suelo cerca de la tumba de Darwin, que según Just Stop Oil habían pintado con tiza en aerosol, un tipo de material lavable y no tóxico.

La Policía Metropolitana dijo a CNN que dos mujeres habían sido arrestadas bajo “sospecha de causar daños criminales con lo que se cree que es pintura en polvo en la Abadía de Westminster”.

Just Stop Oil ha organizado varias protestas en respuesta a la crisis climática en los últimos años, incluyendo arrojar sopa de tomate sobre los “Girasoles” de Van Gogh y rociar pintura en polvo naranja sobre la estructura prehistórica más famosa de Gran Bretaña, Stonehenge.

Según el grupo, desde que se formó en 2022 se han producido más de 3.000 arrestos de activistas de Just Stop Oil. La mayoría de esos arrestos se han producido por planificar o llevar a cabo acciones directas, incluidas marchas lentas, una táctica que suele utilizarse para bloquear el tráfico. Otros activistas, que han profanado obras de arte y edificios famosos, han sido detenidos y acusados ​​de daños y allanamiento.

En septiembre de 2024, cinco activistas de Just Stop Oil recibieron lo que se cree que es la condena más larga en la historia del Reino Unido por protestas no violentas.

Kara Fox y Laura Paddison de CNN contribuyeron con este informe.