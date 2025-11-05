Captan acoso sexual a Claudia Sheinbaum en plena calle de México: Sujeto la tocó indebidamente en actividad oficial

Mientras saludaba a simpatizantes en la Ciudad de México, la presidenta de México fue víctima de un agresor que le pasó un brazo sobre el hombro y le tocó la cadera y el pecho.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de un episodio de acoso sexual en pleno centro de la capital mexicana, cuando un hombre le pasó un brazo sobre el hombro y, con la otra mano, tocó su cadera y pecho mientras intentaba besarla, informaron diversos medios.

El incidente ocurrió el martes durante un recorrido a pie en calles cercanas al Palacio Nacional, mientras saludaba y se tomaba fotografías con ciudadanos, según videos difundidos en redes sociales.

Detalles del suceso

Según los testimonios, el agresor se acercó mientras la mandataria caminaba hacia un evento público, colocó un brazo alrededor de su hombro, intentó besarla en el cuello y realizó tocamientos sin consentimiento. El equipo de seguridad intervino y detuvo al sujeto horas después.

La Secretaría de las Mujeres y otros organismos expresaron su repudio a través de redes sociales.