El impactante relato del accidente de tren que dejó 32 muertos en Tailandia: “Escuché gritar ‘salven a los niños’”

El colapso de una grúa sobre un tren de pasajeros dejó al menos 32 muertos en Tailandia. Testigos relataron escenas de pánico mientras las autoridades investigan a la empresa contratista.

“Escuché gritar ‘¡salven a los niños!’”. Ese fue uno de los primeros recuerdos que dejó el accidente ferroviario ocurrido en Tailandia, luego de que una grúa de construcción cayera sobre un tren de pasajeros, provocando la muerte de al menos 32 personas.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la ciudad de Nakhon Ratchasima, a unos 200 kilómetros al noreste de Bangkok, cuando una estructura metálica se desplomó sobre el convoy que viajaba desde la capital hacia la provincia de Ubon Ratchathani.

Según relataron testigos, el accidente se produjo cuando una grúa utilizada en una obra ferroviaria se descalabró y cayó directamente sobre el tren en movimiento, volcándolo y destruyendo varios vagones.

Videos difundidos tras el siniestro muestran densas columnas de humo, vagones destrozados y estructuras metálicas retorcidas a lo largo de la vía.

“Vi que sacaban a muchas personas”

Samai Techantuek, residente del sector, relató que escuchó un fuerte ruido seguido de explosiones. “Cuando el polvo se asentó, vi la parte superior del vagón. Escuché a la gente gritar ‘¡salven a los niños primero!’”, declaró.

Otro testigo, Mitr Intrapanya, señaló que tras el impacto vio a numerosas personas heridas y a vecinos que salieron a ayudar pese al riesgo. “Mis piernas temblaban. Estaba allí de pie, sin atreverme a acercarme más”, afirmó.

Empresa contratista bajo cuestionamiento

El accidente fue vinculado a la empresa contratista encargada de la obra ferroviaria. Se trata de la misma compañía que participó en la construcción de un edificio que colapsó en marzo pasado, dejando cerca de 70 muertos tras un terremoto en Myanmar.

La obra forma parte de un proyecto ferroviario financiado por China, con una inversión aproximada de US$5.400 millones, destinado a conectar Bangkok con Kunming, en China, a través de Laos.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, informó que se abrió una investigación para determinar las causas del colapso de la grúa y establecer responsabilidades. Las autoridades indicaron que este tipo de accidentes ocurre con frecuencia y apuntaron a la necesidad de reforzar los estándares de seguridad en obras de gran escala.