Accidente aéreo en Francia: Mueren 11 personas tras estrellarse una avioneta de paracaidismo al este del país

(Reuters)— Once personas murieron este domingo al estrellarse una avioneta en la localidad de Tomblaine, en el noreste de Francia, informó la prefectura local.

La aeronave pertenecía a una escuela de paracaidismo. El piloto y los otros 10 ocupantes —cinco estudiantes y cinco instructores— murieron en el accidente, según la prefectura.

El Ministerio del Interior de Francia informó que el ministro del Interior se dirigía al lugar del accidente.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.