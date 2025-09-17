ABC cancela el programa de Jimmy Kimmel “indefinidamente” tras comentarios sobre Charlie Kirk

La decisión llega en medio de presiones políticas, amenazas de sanción por parte de la FCC y la negativa de algunos operadores afiliados a seguir emitiendo el programa.

(CNN) – ABC de Disney sacará del aire indefinidamente el programa de entrevistas nocturno de Jimmy Kimmel en medio de una controversia por sus recientes comentarios sobre el presunto asesino de Charlie Kirk.

“Jimmy Kimmel Live será suspendido indefinidamente”, dijo un portavoz de ABC, negándose a compartir más detalles.

Un representante de Kimmel no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El anuncio abrupto se produjo el miércoles por la noche después de que al menos un importante operador de estaciones afiliadas a ABC dijera que no transmitiría el programa “en el futuro previsible”.

El operador, Nexstar, dijo que “se opone firmemente a los recientes comentarios hechos por el Sr. Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados a ABC”.

Durante su monólogo del lunes por la noche, Kimmel dijo que el movimiento MAGA estaba tratando de ganar puntos políticos al intentar demostrar que el presunto asesino de Kirk, Tyler Robinson, no era uno de los suyos.

“La pandilla MAGA (Hacer que Estados Unidos Vuelva a ser Grande) intenta desesperadamente presentar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y hace todo lo posible para sacarle partido político”, dijo Kimmel. “Entre las acusaciones, hubo duelo”.

Los comentarios del presentador del programa nocturno de ABC constituyeron “la conducta más repugnante posible”, declaró el miércoles el presidente de la FCC, Brendan Carr, al podcaster de derecha Benny Johnson. Carr sugirió que la FCC podría revocar las licencias de afiliación de ABC para obligar a Disney a sancionar a Kimmel.

“Podemos hacerlo por las buenas o por las malas”, dijo Carr. “Estas empresas pueden encontrar maneras de cambiar su conducta y tomar medidas contra Kimmel, o la FCC tendrá que hacer más trabajo por delante”.

Carr agregó que las emisoras, incluida ABC, “tienen una licencia otorgada por nosotros en la FCC, y eso conlleva la obligación de operar en el interés público”.

En otra parte de la entrevista, Carr atacó a Kimmel calificándolo de “falto de talento” y sugirió que los comentarios del comediante nocturno mostraban “algún tipo de irrelevancia desesperada”. Disney y ABC no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Esta no es la primera vez que Carr ataca a ABC en los últimos meses. En julio, el designado por Trump declaró a Fox News que el veterano programa de entrevistas diurno “The View” está “ahora en la mira de esta administración” debido a las duras críticas de su copresentadora Joy Behar al presidente Trump.

Pero Anna Gomez, la única comisionada demócrata de la FCC, escribió en X que si bien “un acto inexcusable de violencia política por parte de un individuo perturbado nunca debe ser explotado como justificación para una censura y un control más amplios”, la administración Trump “está utilizando cada vez más el peso del poder gubernamental para suprimir la expresión legal”.

“Renunciar a nuestro derecho a hablar libremente es aceptar que quienes están en el poder, no el pueblo, establecerán los límites del debate que definen una sociedad libre”, escribió Gómez .

El Centro para los Derechos Americanos, que anteriormente presentó quejas por parcialidad contra NBC, ABC y CBS, presentó el miércoles una queja ante la FCC por los comentarios de Kimmel, escribiendo que “no es una defensa decir que Kimmel estaba participando en una sátira o comedia nocturna en lugar de noticias tradicionales”.

“Las filiales de ABC deben intensificar sus esfuerzos y exigirle responsabilidades como cadena por difundir material que no respeta el estándar de interés público al que están sujetas”, escribió Daniel Suhr, presidente del Centro para los Derechos Estadounidenses, en la denuncia. “Disney, como propietaria corporativa de ABC, debe actuar directamente para corregir este problema”.

Kimmel también ha sido blanco frecuente de la ira del presidente Trump. Poco después de que CBS anunciara la cancelación del programa nocturno de Stephen Colbert —una decisión que Carr celebró públicamente— , Trump sugirió que «el siguiente en la lista será un Jimmy Kimmel aún menos talentoso». Si bien el presidente aún no se ha pronunciado sobre la cancelación del programa de Kimmel, una cuenta de la Casa Blanca en redes sociales celebró la decisión en Truth Social.