(CNN en Español) – La acusación contra Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, la presentó este jueves el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato.

El fiscal solicitó 30 años de prisión contra Keiko Fujimori por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.

Con la presentación de esta acusación se cierra la investigación contra la lideresa en la Fiscalía. Y ahora queda en manos del Poder Judicial, que deberá determinar su inocencia o culpabilidad a través de un juicio.

La acusación que se presentó también incluye al partido Fuerza Popular. Por lo que, en caso de una sentencia condenatoria, se pide su disolución.

Fujimori, quien se postula por tercera vez a la presidencia de Perú, reaccionó de inmediato en su cuenta de Twitter. «Por más que un fiscal quiera ahora meterse en la recta final de la primera vuelta, yo seguiré enfrentando esta persecución y avanzando con energía para que juntos podamos superar esta emergencia sanitaria y económica. #AtuLado». Las elecciones en Perú se llevarán a cabo este 11 de abril.

Si el fiscal José Domingo Pérez quiere ser un actor político en estas elecciones, yo no me voy a quedar callada. No le voy a aceptar silenciarme en pleno proceso electoral.

— Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) March 11, 2021