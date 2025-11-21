Trump da ultimátum a Zelensky para aceptar acuerdo de paz con Rusia

Por CNN Chile 21.11.2025 / 19:31

Isel Guerra y Matilde Burgos.

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:

Donald Trump le ha dado a Ucrania hasta el próximo jueves 27 de noviembre para aceptar el plan de paz con Rusia.

Zelensky afirmó que su país enfrenta “uno de los momentos más difíciles de la historia” tras ultimátum estadounidense.

