Minera Tres Valles invertirá US$1.000 millones: Esperan extender vida útil de yacimiento en 40 años

Conduce: Nicolás Paut.

Minera Tres Valles anunció una inversión de US$1.000 millones en los próximos 10 años para la mina “Papomono”

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, nos trasladamos hasta la comuna de Salamanca, región de Coquimbo, para conversar sobre esta inversión con Cevdet Caner, dueño de minera Tres Valles y presidente de Global Critical Resources, y Sebastián Cortés, gerente general de Minera Tres Valles.

Además, abordamos la proyección récord para el precio del cobre, en un ciclo que podría durar hasta cinco años.

