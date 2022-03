Dentro de su lucha contra el cambio climático, diversos países ya han presentado ambiciosos planes para avanzar hacia el uso de vehículos eléctricos. Estas medidas están provocando un aumento de la demanda de litio, elemento que se utiliza, entre otras cosas, para fabricar baterías.

“Luego de la COP 26, la mayoría de los países desarrollados han establecido que van a poner una fecha en que ya no van a producir más vehículos de combustión interna. Entonces, hay una tremenda escasez por el litio para la manufactura para la industria de autos eléctricos”, adelantó Eduardo Bitran.

Lee también: Seguridad y productividad, las ventajas del cambio a perforadoras autónomas

En entrevista con Minería 360, el ex vicepresidente ejecutivo de CORFO detalló que, actualmente, en el mercado chino la tonelada de litio alcanza los US$63 mil. “Chile tiene una oportunidad muy interesante, porque vamos a tener un período relativamente corto de (…) precios muy altos”.

Bitran sostuvo que existe la posibilidad de que “pasemos a una situación en que los precios de los contratos de largo plazo lleguen a US$20 mil la tonelada”. En este sentido, para el académico la principal oportunidad para Chile “es tratar de conseguir recursos para el estado y las comunidades”.

“La ventana que tenemos no es muy larga. Porque el litio, en términos de recursos, hay mucho en el mundo. (…) El líder mundial es Chile con el 47% de las reservas, seguido de Australia con el 21%, pero Australia es una inversión muy rápida, produce más del doble del litio que va a los mercados para los que producimos”, agregó.

Según Bitran, lo que el país debe hacer es “aumentar la producción en forma sustentable”. “El tema de la sustentabilidad es el primer y fundamental desafío (…). El foco debe ser cómo aprovechamos de manera sustentable los recursos que tenemos, por ejemplo, en el salar de Atacama”.

“Cada tonelada de litio que se produce generaría al Estado chileno cerca de US$ 10 mil la tonelada (…) Eso debe ser el principal objetivo. Para eso, hay que preocuparse de la sustentabilidad del salar, porque los contratos ya existen, y cómo incentivar la inversión ahí”, añadió.

El valor agregado

Para el académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez, el principal aporte que puede hacer la industria “es recursos al fisco en recaudación”. En términos de valor agregado, Chile tiene “una oportunidad en el litio metálico, porque además tenemos energía solar que nos permitiría producir litio metálico a costos comparables y limpios”.

Lee también: Juan Carlos Jobet sobre la transición energética: “Sin minerales no podemos parar el cambio climático”

“Tenemos la oportunidad en cátodos para las baterías y probablemente para la nueva generación de baterías en electrolitos. Eso sería interesante, sin embargo, es un aporte modesto en relación con la recaudación que puede generar la industria”, estimó.

Finalmente, Bitran reconoció que no es tan optimista respecto a la posibilidad de producir baterías, ya que “la industria de baterías va a seguir a la industria automotriz y nosotros no tenemos industria automotriz, que requiere un nivel de inversión en investigación y desarrollo muy significativo (…) Por lo tanto, yo me concentraría más bien en las otras aplicaciones”.