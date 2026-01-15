“Yo estaba solo en mi lucha”: Espinoza valora que el PS se haya dado cuenta de las “inconsistencias” del FA tras la controversia por el Caso Gatica

El senador del PS, Fidel Espinoza, afirmó en CNN Prime que la situación “llega en un momento oportuno”. “Hace un año yo estaba prácticamente aislado, solo en mi lucha por decir que teníamos que diferenciarnos del FA y del PC”, señaló, luego de que la colectividad decidiera suspender su participación en la alianza oficialista.

El senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza, abordó en CNN Prime la situación al interior del oficialismo, luego de que su colectividad decidiera suspender temporalmente su participación en la alianza oficialista, tras las críticas del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC) en el denominado Caso Gatica y la aprobación de la Ley Naín-Retamal.

“Han sido críticas destempladas y arteras, porque apuntar con el dedo a parlamentarios que hemos sido responsables con Chile y hemos apoyado en el Parlamento las leyes que el propio Presidente Gabriel Boric nos ha pedido respaldar”, afirmó, y precisó que fueron ministros del Mandatario quienes “nos fueron a pedir apoyo” al Congreso.

En esa línea, subrayó: “Me alegra que, después de más de un año en el que estuve prácticamente solo enfrentando al FA cuando denuncié la corrupción en el caso de fundaciones y otros temas, hoy todo el PS se esté dando cuenta de que el FA tiene inconsistencias reales y que no eran un mero discurso de mi parte”.

Además, calificó como “cobardes” a los parlamentarios de la colectividad del jefe de Estado que se abstuvieron durante la votación del proyecto.

Consultado sobre los dichos de Boric en Tolerancia Cero, respecto de que “no fue una iniciativa” que proviniera del Gobierno, respondió que “es una verdad a medias, porque efectivamente no fue una ley que haya nacido como mensaje presidencial. Fueron dos mociones parlamentarias que se fusionaron en un momento en que el país estaba absolutamente, yo diría, quebrado, con mucho dolor por lo que había pasado con los carabineros que fueron asesinados”.

“Por lo tanto, allí se fusionaron estas iniciativas de ley y se les dio, de una u otra manera, urgencia en el proceso legislativo, para que pudieran ser discutidas y votadas tanto en la Cámara como en el Senado”, agregó, y remarcó: “No me arrepiento de haber votado a favor”.

Finalmente, desde su perspectiva, la situación que enfrenta la alianza “llega en un momento oportuno”. “Hace un año yo estaba prácticamente aislado, solo en mi lucha por decir que teníamos que diferenciarnos del FA y del PC, y hoy siento que lo que ha pasado ha significado que el tiempo también me ha dado la razón”, afirmó.

En esa misma línea, consideró que este escenario abre una oportunidad para “la política de alianzas del futuro” y planteó que, una vez iniciado el mandato de José Antonio Kast, se perfilarán dos oposiciones que deberán unirse para “defender” determinadas materias.

