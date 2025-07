Yeomans plantea fast track legislativo que priorice “mecanismos de control y fiscalización a Fuerzas de Orden y Seguridad”

La diputada del Frente Amplio dijo en CNN Chile Radio que si bien actualmente está establecido por ley que las Fuerzas de Orden y las Fuerzas de Seguridad se realicen test de drogas, esto "es bien discrecional" y "al final queda en letra muerta".

Tras los casos conocidos sobre presunto tráfico de drogas al interior del Ejército y la Fuerza Aérea, la diputada Gael Yeomans (FA) dio a conocer que presentará un proyecto de ley para realizar test de drogas anual a personal de las Fuerzas Armadas y policías.

Si bien dicha acción está establecida por ley, no se realiza con frecuencia, por lo que la parlamentaria apuntó a que “por eso estamos estableciéndolo en la norma, para que no exista ningún tipo de excusa que nos lleve a que finalmente algo que está en la norma, es que como no está regulado ni el tiempo ni tampoco se tiene que realizar a toda la dotación, al final queda en letra muerta y eso me parece bien complejo, sobre todo por el espíritu”.

“Es bien discrecional, va a determinarlo la institución, si es que existe o no voluntad y también a quién se debe realizar, porque cuando es aleatorio y es a toda la dotación, bueno, tendrá que ser también a los altos mandos, a todo el personal de por medio y eso yo creo que es importante también dejarlo bien claro y explícito en la norma”, afirmó en CNN Chile Radio.

Yeomans explicó que la iniciativa busca regular lo que ya está establecido por norma y acotó que entre 2015 y 2019 “en el personal de la PDI se realizaron solo 847 test de drogas y estamos hablando de un total de 12 mil aproximadamente funcionarios en el año 2019 que tenía la institución”.

En esa línea, remarcó que se puede tener como mecanismo de prevención un test de droga, que sea aleatorio, anual y “para toda la dotación de carabineros, de las Fuerzas Armadas, también de la PDI, nos parece un mecanismo necesario”.

Consultada sobre los recursos que implicarían los test, respondió que “si queremos prevenir en este caso hay que tomar todas las medidas de por medio. Y en ese sentido, a mí me parece que esta es una medida relevante”.

De todos modos, dijo que no es la única medida a implementar: “También es necesario el levantamiento del secreto bancario, que ha estado durante mucho tiempo frenado en el Senado y que podría tener mayores facultades, en ese caso la Unidad de Análisis Financiero (UAF), para poder también acceder a información necesaria para saber la ruta del dinero que hay detrás”.

La diputada afirmó que hay poner todas las medidas sobre la mesa porque “no podemos tener personal tanto en Carabineros de Chile, en la PDI o en las Fuerzas Armadas que sean parte de algún grado, incluso objeto del consumo de drogas mientras están en el ejercicio. Eso también es de alto riesgo y en ese sentido me parece que también es un mecanismo de control”.

En ese sentido, planteó que sería importante un fast track legislativo en donde “se pueda priorizar mecanismos de control y de fiscalización hacia las Fuerzas de Orden y las Fuerzas de Seguridad”.