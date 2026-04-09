Lincolao relata violento episodio en Universidad Austral: “Hubo insultos por mi etnia”

La ministra de Ciencias entregó su versión del episodio ocurrido en Valdivia, donde aseguró haber sido agredida física y verbalmente durante una actividad académica en la Universidad Austral de Chile.

La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, relató los detalles de la agresión que sufrió durante su visita a la Universidad Austral de Chile (UACh) en Valdivia, asegurando que fue objeto de insultos y ataques físicos por más de dos horas.

En entrevista con CNN Chile, la secretaria de Estado afirmó que recibió “varios golpes en la cabeza” con distintos objetos. Según explicó, le lanzaron botellas de agua y otros elementos duros mientras intentaba participar en una actividad académica.

“Me tiraron elementos duros en la cabeza, otros eran botellas de agua… también había líquidos con algo pegajoso o con sustancias que no pude identificar”, relató.

La ministra explicó que el episodio comenzó cuando un grupo de estudiantes irrumpió en el acceso al auditorio donde se desarrollaba la ceremonia de inicio del año académico. Desde ese momento, indicó, se produjeron insultos constantes, algunos con alusiones a su origen.

En esta línea, acusó haber recibido “insultos, algunos que no se pueden repetir, también a mi etnia, algo bastante común para una persona como yo recibir”. “Los jóvenes se nos tiraron encima para atacarme. Y era una masa humana de gente que quería agredirme físicamente”.

Intentó salir del recinto, pero se le “echaron encima”

Tras finalizar su intervención, Lincolao intentó abandonar el lugar, pero fue contenida por personal presente ante el riesgo de ser agredida. “Era una masa humana que quería atacarme físicamente”, señaló.

Según su relato, debió permanecer al interior del edificio por más de dos horas, en medio de la tensión, mientras se intentaba generar condiciones para una salida segura.

En ese contexto, la ministra accedió a dialogar con tres dirigentas estudiantiles, quienes ingresaron al recinto para plantear sus demandas. Lincolao afirmó que el intercambio se dio en términos de conversación, aunque cuestionó el contexto en que se produjo.

Finalmente, calificó lo ocurrido como un hecho grave y aseguró que situaciones de este tipo no pueden normalizarse en espacios universitarios y que deben ser de diálogo y respeto.

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