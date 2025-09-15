Winter reconoce tensión por alza del sueldo mínimo y reducción de la jornada: “Tiene como costo un desincentivo a la inversión”

En conversación con CNN Chile, el excandidato del FA abordó críticamente aspectos del programa de Gobierno, como la fallida idea de “refundar Carabineros” y la inviabilidad política de terminar con las AFP, así como los errores estratégicos del primer proceso constitucional.

El diputado Gonzalo Winter, ex candidato presidencial del oficialismo, realizó una autocrítica pública tras su derrota en las recientes primarias presidenciales.

En conversación con CNN Chile, Winter destacó el liderazgo de su contendora Jeannette Jara, actual abanderada del sector.

“Jara fue mejor candidata que yo en todos los aspectos“, reconoció en una entrevista, subrayando que la cercanía de Jara con el Gobierno fue un factor clave frente a su propia falta de experiencia ejecutiva.

“En ningún caso me arrepiento de haber sido candidato“, afirmó Winter, agregando que hizo su mejor esfuerzo durante la campaña.

Asimismo, restó relevancia a la militancia comunista de Jara: “Ella está presentando un proyecto nacional”.

Autocritica y reparos al programa del Gobierno

En un repaso crítico a temas del programa presidencial original del Gobierno, Winter admitió errores y aciertos.

“La expresión de refundar Carabineros fue un error”, sostuvo, mientras que defendió la intención de terminar con las AFP, aunque reconoció la falta de apoyo parlamentario para concretarlo.

“Sí se impulsó la separación de las industrias”, puntualizó.

Primer proceso constitucional

También abordó el fallido primer proceso constitucional, calificando como un error haber condicionado las reformas a una nueva Carta Magna.

“Se mezclaron composiciones que habían generado mayorías sociales con composiciones de vanguardia académicas que no eran parte de las demandas de la ciudadanía (…) permitieron a la derecha generar un miedo”, explicó.

Reconoce efectos negativos del alza del sueldo mínimo y la reducción de la jornada laboral

En materia económica, defendió medidas como el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral, reconociendo que generan tensiones.

“Sabemos que cuando subimos el salario y bajamos la jornada laboral tiene un impacto positivo en el desarrollo humano para las personas. Pero al mismo tiempo más plata para el trabajador, es menos ganancia para el capital, que tiene como costo un desincentivo para la inversión”, sostuvo.

Monsalve y la traición al Presidente

Finalmente, Winter se refirió con dureza al actuar del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Si bien reiteró su respeto por la presunción de inocencia, señaló: “Fue una persona que traicionó la confianza del Presidente Boric y la del pueblo de Chile”.

Puntualizó diciendo que, aunque hubo errores en la técnica política, estos “no convierten al Presidente ni a ningún ministro en encubridores o cómplices”.